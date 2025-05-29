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Він ще не прийняв рішення: асистент Ротаня – про майбутнє тренера після відходу з Олександрії

Олексій Мурзак — 29 травня 2025, 18:42
Він ще не прийняв рішення: асистент Ротаня – про майбутнє тренера після відходу з Олександрії
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Сергій Кравченко, який був асистентом Руслана Ротаня у Олександрії, прокоментував інформацію про те, що спеціаліст очолить Полісся, зазначивши, що поки ніхто ні з ким нічого не підписував.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Ще не вирішено нічого, тому нічого розкривати не буду. Це хтось там написав і всі цитують. Мені теж пишуть "Що, вас можна привітати?". Це не так. Йдуть розмови. Руслан Петрович ще не прийняв рішення. Він думає – і це нормально після такого сезону. Тому немає чого казати.

Ми ні з ким нічого не підписали. Ще не знаємо. Петрович з нами спілкується. Проте нічого станом на цю мить не вирішено", – розповів Кравченко.

Нагадаємо, 29 травня Олександрія оголосила про відхід Ротаня з посади головного тренера клубу.

Раніше з'явилася інформація, що Руслан Ротань може продовжити свою тренерську кар'єру в закордонному клубі, однак також існує варіант очолити Полісся.

Сергій Кравченко Олександрія Полісся Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Сергій Кравченко

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