Кравченко: Для Полісся ще нічого не втрачено
Сергій Кравченко
СК Дніпро-1
Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко поділився враженнями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Санта Коломи з Андорри.
Слова тренера наводить FootballHub.
"Можливо. Все складалося, в принципі, непогано – забили гол, і під нашим контролем була гра. А потім, коли пропустили, трошки розгубилися, на жаль. Але що робити, це вже сталося.
Ми будемо готуватися до другої гри. Ще нічого не втрачено. Друга гра, 90 хвилин, ми програємо в 1 м'яч. З перших хвилин треба грати та добиватися результату, 100 відсотків", – заявив Кравченко.
Нагадаємо, 24 липня Полісся в словацькому Прешові в першому матчі програло Санта Коломі 1:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Андоррі.