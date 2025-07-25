Кравченко: Для Полісся ще нічого не втрачено

Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко поділився враженнями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Санта Коломи з Андорри.

Слова тренера наводить FootballHub.

"Можливо. Все складалося, в принципі, непогано – забили гол, і під нашим контролем була гра. А потім, коли пропустили, трошки розгубилися, на жаль. Але що робити, це вже сталося.

Ми будемо готуватися до другої гри. Ще нічого не втрачено. Друга гра, 90 хвилин, ми програємо в 1 м'яч. З перших хвилин треба грати та добиватися результату, 100 відсотків", – заявив Кравченко.