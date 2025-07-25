Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кравченко: Для Полісся ще нічого не втрачено

Олег Дідух — 25 липня 2025, 16:00
Кравченко: Для Полісся ще нічого не втрачено
Сергій Кравченко
СК Дніпро-1

Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко поділився враженнями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Санта Коломи з Андорри.

Слова тренера наводить FootballHub.

"Можливо. Все складалося, в принципі, непогано – забили гол, і під нашим контролем була гра. А потім, коли пропустили, трошки розгубилися, на жаль. Але що робити, це вже сталося.

Ми будемо готуватися до другої гри. Ще нічого не втрачено. Друга гра, 90 хвилин, ми програємо в 1 м'яч. З перших хвилин треба грати та добиватися результату, 100 відсотків", – заявив Кравченко.

Нагадаємо, 24 липня Полісся в словацькому Прешові в першому матчі програло Санта Коломі 1:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Андоррі.

Сергій Кравченко Ліга конференцій Полісся

Сергій Кравченко

Він ще не вирішив: асистент Ротаня – про майбутнє тренера після відходу з Олександрії
Асистент Ротаня гратиме за аматорський клуб
Треба обіграти Орбана: тренер Олександрії назвав бажаного суперника для збірної України у Лізі націй
Кравченко: Сподіваюся, що після сьогоднішнього матчу фаворитами групи станемо ми
Кравченко залишив Чорноморець та завершив кар'єру гравця

Останні новини