Конкуренція дуже серйозна: Кравченко – про цілі Полісся на сезон-2026/27

Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко висловився про амбітні завдання перед командою на сезон-2026/27.

Його слова передає Sport.ua.

Він відреагував на заяву президента клубу Геннадія Буткевича, який поставив ціль тріумфувати в УПЛ та Кубку України. Фахівець сказав, що "вовки" робитимуть усе можливе для її виконання.

"Це наша ціль, мрія та завдання, але – це футбол. Дуже круто, що у нас є такі завдання та такі цілі, але... Я впевнений, якщо клуб буде розвиватися так, як сьогодні, то це колись відбудеться, але коли? Подивимось! Ми будемо робити все можливе, щоб це трапилось якомога швидше. Але це дуже нелегко – конкуренція дуже серйозна: Шахтар, Динамо, Харків, ЛНЗ, думаю, Карпати в цьому році покажуть себе. Та і з іншими командами досить нелегко грати, тому буде запекла боротьба. Подивимось... Будемо робити все від себе залежне, щоб виконувати свої цілі", – заявив Кравченко.

Зазначимо, що Полісся вже завершило єврокубкову кампанію. Підопічні Руслана Ротаня поступились Копенгагену у кваліфікації Ліги конференцій.

В УПЛ "вовки" стартували з перемоги над Чорноморцем. У другому турі їм протистоятиме Харків.

Ця гра відбудеться 10 серпня на стадіоні "Центральний" у Житомирі. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.