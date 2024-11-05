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Тренер Оболоні: Ми свідомо пожертвували Кубком заради матчу в чемпіонаті

Ігор Чернявський — 5 листопада 2024, 07:05
Тренер Оболоні: Ми свідомо пожертвували Кубком заради матчу в чемпіонаті
ФК Оболонь

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко вважав кубковий матч проти Вереса менш важливим, ніж протистояння з рівнянами в чемпіонаті України.

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить сайт Оболоні.

"Розуміли важливість цього матчу. Щоб не відпустити ще більше конкурентів – нам дуже потрібна була преремога. Знали, як гратиме Верес. Бо минулого тижня у кубковій грі наочно побачили їхні сильні та слабкі сторони. Хотіли використати їхні слабкості.

Але якість наших дій у заключній третині поля не дозволила здобути перемогу. Тому, вважаю, що нічийний результат – закономірний.

Так, ми свідомо пожертвували кубком заради цієї гри. Але я вірю у своїх гравців. В нас є якісна молодь, яка прагне розвиватися. І в кубку я дав можливість зіграти цим хлопцям. Я був задоволений їхньою самовіддачею і діями на полі. Ми жертвували кубком, бо сьогоднішня гра була важливішою.

Ми розчаровані цією нічиєю. Є проблеми і ми прагнемо їх вирішувати", – сказав Шищенко.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України Верес та Оболонь також не визначили переможця в основний час (1:1). В овертаймах рівняни в більшості дотиснули "пивоварів". Кількома днями пізніше команди розписали нульову нічию в чемпіонаті.

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Сергій Шищенко

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