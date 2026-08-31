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Це щось неймовірне, це історія: Шищенко – про перемогу над Динамо в УПЛ

Олександр Булава — 31 серпня 2026, 23:22
Це щось неймовірне, це історія: Шищенко – про перемогу над Динамо в УПЛ
Сергій Шищенко
Буковина

Головний тренер чернівецької Буковини Сергій Шищенко відреагував на перемогу над Динамо Київ у 4 турі чемпіонату України.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Ну, не вірив, що таке можливо – 3:0. Я завжди вірив, що з кожною командою можна грати, можна перемагати. І, звісно, ми налаштовувались забрати очки у Динамо. Ну, щоб так… Це щось неймовірне, це історія.

Я вже казав, що кожна гра, кожна перемога, кожна поразка – це історія для клубу, для міста. Я сьогодні хочу подякувати нашим уболівальникам за таку підтримку, гравцям, персоналу клубу, що ми цей тиждень працювали дуже чудово. І багато що робили для хлопців на такий непростий матч. І настанови ви сказали, що якщо ми будемо діяти дисципліновано і агресивно в атаці, ми обов'язково переможемо. І так і вийшло.

Чудові емоції, які дуже тяжко передати, що відчувається, тому що це щось неймовірне", – підсумував Шищенко.

Для Буковини це перша перемога над Динамо в чемпіонаті України. До цього в активі чернівецького колективу в шести зустрічах була лише одна нічия.

Буковина Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко

Сергій Шищенко

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