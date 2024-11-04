Оболонь та Верес влаштували безгольову зарубу в 12 турі УПЛ

Обоонь розписала нульову нічию з Вересом у 12 турі чемпіонату України-2024/25.

Подекуди поєдинок аутсайдерів більше нагадував змішані єдиноборства, а не футбол. Уже на 6-й хвилині головний арбітр показав гравцям обох команд по жовтій картці, але це лише ненадовго заспокоїло "пивоварів" та рівнян. Загалом було зафіксовано аж 36 порушень правил на дві команди.

Втім, на Оболонь-Арені сьогодні були й красиві суто футбольні моменти. Наприклад, у середині першого тайму Сергій Суханов спробував повторити легендарний удар Марко ван Бастена, але йому забракло трохи точності.

Найгостріший момент матчу створила Оболонь на 73-й хвилині. Владислав Приймак пробив у стилі Ібрагімовича, і після відскоку від газону м’яч влучив у хрестовину.

На останніх хвилинах міг забивати й Верес. Віталій Дахновський увірвався в чужий штрафний майданчик, але м’яч зрізався з ноги й полетів у напрямку бокової лінії.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 4 листопада

Оболонь – Верес 0:0

Оболонь: Федорівський, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Курко, Груша, Черненко, Слободян, Мединський, Суханов.

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція, Луан, Сікейра, Кучеров, Шарай, Степанюк, Мрвальєвич.

Попередження: Суханов, Мединський – Шевченко, Шарай, Дахновський, Куція

Попри одне набране очко, Оболонь залишилася передостанньою командою УПЛ. Верес, своєю чергою, піднявся одразу на дві сходинки, зрівнявшись із Чорноморцем та Колосом.

Нагадаємо, напередодні Ворскла мінімально поступилася Колосу, а Динамо в матчі з 7 голами розгромило Інгулець.