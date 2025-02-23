Консейсау: Мілан пропускає смішні голи через безглузді помилки
Сержіу Консейсау
Мілан
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау прокоментував поразку команди в матчі 26 туру Серії А проти Торіно.
Слова фахівця наводить Football Italia.
"Я перепрошую перед вболівальниками за останні результати команди. Ми пропускаємо смішні голи після безглуздих помилок. Справа не у стратегії або гравцях.
Торіно повів у рахунку не завдавши жодного удару в площину воріт, а ми не забили пенальті та втратили ще декілька можливостей.
Заміна Леау? Рафа зараз далекий від своєї найкращої форми, а ми маємо інших гравців, які теж для нас важливі", – розповів Консейсау.
За підсумками 26 турів "россонері" посідають сьоме місце у турнірній таблиці, набравши 41 заліковий бал до свого активу.
Раніше тренер Мілана оцінив внесок Тео Ернандеса в гру команди.