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Консейсау: Мілан пропускає смішні голи через безглузді помилки

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 14:01
Консейсау: Мілан пропускає смішні голи через безглузді помилки
Сержіу Консейсау
Мілан

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау прокоментував поразку команди в матчі 26 туру Серії А проти Торіно.

Слова фахівця наводить Football Italia.

"Я перепрошую перед вболівальниками за останні результати команди. Ми пропускаємо смішні голи після безглуздих помилок. Справа не у стратегії або гравцях.

Торіно повів у рахунку не завдавши жодного удару в площину воріт, а ми не забили пенальті та втратили ще декілька можливостей.

Заміна Леау? Рафа зараз далекий від своєї найкращої форми, а ми маємо інших гравців, які теж для нас важливі", – розповів Консейсау.

За підсумками 26 турів "россонері" посідають сьоме місце у турнірній таблиці, набравши 41 заліковий бал до свого активу.

Раніше тренер Мілана оцінив внесок Тео Ернандеса в гру команди.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Сержіу Консейсау

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