Консейсау оцінив вклад Ернандеса у гру Мілана
Сержіу Консейсау
ФК Мілан
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау прокоментував вклад Тео Ернандеса на тлі червоної картки гравця у матчі Ліги чемпіонів проти Феєнорда.
Слова фахівця наводить журналіст Ніколо Скіра.
"Це наш актив, він приніс вболівальника багато радості. Він розуміє, що підставив свою команду у відповідальний момент. Ми вже з ним все обговорили, всі роблять помилки.
Як й інші гравці основного складу, він готовий завтра зіграти проти Торіно", – резюмував Консейсау.
У сезоні-2024/25 Ернандес зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше португальський фахівець знайшов винного у вильоті Мілана з Ліги чемпіонів.