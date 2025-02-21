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Консейсау оцінив вклад Ернандеса у гру Мілана

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 14:53
Консейсау оцінив вклад Ернандеса у гру Мілана
Сержіу Консейсау
ФК Мілан

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау прокоментував вклад Тео Ернандеса на тлі червоної картки гравця у матчі Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

Слова фахівця наводить журналіст Ніколо Скіра.

"Це наш актив, він приніс вболівальника багато радості. Він розуміє, що підставив свою команду у відповідальний момент. Ми вже з ним все обговорили, всі роблять помилки.

Як й інші гравці основного складу, він готовий завтра зіграти проти Торіно", – резюмував Консейсау.

У сезоні-2024/25 Ернандес зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше португальський фахівець знайшов винного у вильоті Мілана з Ліги чемпіонів.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Тео Ернандес Сержіу Консейсау

Тео Ернандес

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