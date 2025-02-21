Консейсау оцінив вклад Ернандеса у гру Мілана

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау прокоментував вклад Тео Ернандеса на тлі червоної картки гравця у матчі Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

Слова фахівця наводить журналіст Ніколо Скіра.

"Це наш актив, він приніс вболівальника багато радості. Він розуміє, що підставив свою команду у відповідальний момент. Ми вже з ним все обговорили, всі роблять помилки. Як й інші гравці основного складу, він готовий завтра зіграти проти Торіно", – резюмував Консейсау.

Sergio #Conceicao su #TheoHernandez: “Theo è patrimonio del club, ha dato tanta gioia ai tifosi. Lui sa di aver messo la squadra in difficoltà e ne abbiam parlato in spogliatoio. Anch’io commetto tanti errori. È un giocatore disponibile per giocare domani come gli altri” #ACMilan pic.twitter.com/tF6XTV6fqx — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2025

У сезоні-2024/25 Ернандес зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше португальський фахівець знайшов винного у вильоті Мілана з Ліги чемпіонів.