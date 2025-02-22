Лаціо зіграв унічию з Венецією, Парма обіграла Болонью у 26 турі Серії А
У суботу, 22 лютого, чотирма матчами продовжився 26-й тур італійської Серії А з футболу.
Зокрема, у перших зустрічах ігрового дня Лаціо зіграв унічию з Венецією, а Парма з рахунком 2:0 перемогла Болонью.
Пізніше відбудуться ще два поєдинки, а яких стосунки вирішуватимуть Торіно – Мілан та Інтер – Дженоа.
Як відомо, український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський відновився після важкої травми та зможе взяти участь у протистоянні.
Чемпіонат Італії – Серія А
26 тур, 22 лютого
Венеція – Лаціо 0:0
Парма – Болонья 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 37 Бонні (пен), 2:0 – 79 Зом
- Торіно – Мілан
- Інтер – Дженоа
Нагадаємо, Дженоа вдома обіграла Венецію у заключному матчі 25 туру італійської Серії А.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Голами наприкінці зустрічі відзначились нападники Андреа Пінамонті та Максвелл Корне. Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський, який вперше з вересня потрапив у заявку на матч, гру провів на лаві запасних.