Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фонсека – про матч з Ліверпулем: Ми не можемо помилятися, ми повинні бути ідеальними в захисті, щоб перемогти

Володимир Кук — 16 вересня, 20:26
Фонсека – про матч з Ліверпулем: Ми не можемо помилятися, ми повинні бути ідеальними в захисті, щоб перемогти
Паулу Фонсека
Getty Images

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу проти Ліверпуля у 1 турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25, який пройде 17 вересня, та заявив, щоб перемогти, команда не має помилятись у захисті.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Ліверпуль – чудова команда, одна з найсильніших у Європі, з дуже сильною позиційною грою та індивідуальностями, яких ми всі знаємо.
Ми повинні бути ідеальними в захисті, щоб перемогти. Ми не можемо помилятися, інакше вони забиватимуть голи. Ми повинні бути повноцінною командою, щоб захищатися, а потім стабільно атакувати.

Завтрашній матч – це можливість показати наші покращення. Я впевнений, що вболівальники вплинуть на завтрашню гру. Для нас важлива їхня підтримка. Нам потрібна їхня любов", – сказав Фонсека.

Зазначимо, що Мілан за 4 матчі у Серії А набрав 5 очків з 12 можливих. Наразі клуб посідає 10 сходинку у чемпіонаті.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що керівництво Мілана очікує від Фонсеки покращення ситуації у найближчих трьох матчах – проти Венеції (Серія А), Ліверпуля (Ліга чемпіонів) та Інтера (Серія А).

Якщо результати будуть поганими, то португалець може бути звільнений.

Ліверпуль Мілан Паулу Фонсека Ліга чемпіонів-2024/25

Паулу Фонсека

Мілан поставив ультиматум колишньому тренеру Шахтаря
Без паніки: гендиректор Мілана прокоментував роботу Фонсеки на старті сезону
Легендарний італійський тренер підтримав Фонсеку після невдалого старту португальця біля керма Мілана
Фонсека назвав причину втрати очок у першому ж матчі
Фонсека пояснив італійській пресі, чому одягнув жовто-синій значок на пресконференцію Мілана

Останні новини