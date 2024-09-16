Фонсека – про матч з Ліверпулем: Ми не можемо помилятися, ми повинні бути ідеальними в захисті, щоб перемогти

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу проти Ліверпуля у 1 турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25, який пройде 17 вересня, та заявив, щоб перемогти, команда не має помилятись у захисті.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Ліверпуль – чудова команда, одна з найсильніших у Європі, з дуже сильною позиційною грою та індивідуальностями, яких ми всі знаємо.

Ми повинні бути ідеальними в захисті, щоб перемогти. Ми не можемо помилятися, інакше вони забиватимуть голи. Ми повинні бути повноцінною командою, щоб захищатися, а потім стабільно атакувати. Завтрашній матч – це можливість показати наші покращення. Я впевнений, що вболівальники вплинуть на завтрашню гру. Для нас важлива їхня підтримка. Нам потрібна їхня любов", – сказав Фонсека.

Зазначимо, що Мілан за 4 матчі у Серії А набрав 5 очків з 12 можливих. Наразі клуб посідає 10 сходинку у чемпіонаті.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що керівництво Мілана очікує від Фонсеки покращення ситуації у найближчих трьох матчах – проти Венеції (Серія А), Ліверпуля (Ліга чемпіонів) та Інтера (Серія А).

Якщо результати будуть поганими, то португалець може бути звільнений.