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Мілан поставив ультиматум колишньому тренеру Шахтаря

Олексій Мурзак — 12 вересня, 17:50
Мілан поставив ультиматум колишньому тренеру Шахтаря
Паулу Фонсека
Getty Images

Керівництво Мілана очікує від головного тренера Паулу Фонсеки покращення ситуації у найближчих трьох матчах – проти Венеції (Серія А), Ліверпуля (Ліга чемпіонів) та Інтера (Серія А).

Про це інформує TodoFichajes.

Якщо результати будуть поганими, то Фонсека може бути звільнений. За інформацією джерела, замінити екстренера Шахтаря може колишній наставник Наполі, Ювентуса та Лаціо Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, що Мілан під керівництвом Фонсеки дуже невдало стартував в новому сезоні Серії А, набравши лише два очки у трьох матчах.

Матч Венеція – Мілан відбудеться 14 вересня.

Мауріціо Саррі Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Паулу Фонсека

Мілан

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