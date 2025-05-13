Коли клуб відмовив: Аморім оплатив співробітникам МЮ квитки на фінал Ліги Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім оплатив квитки на фінал Ліги Європи для 30 співробітників клубу та їхніх сімей.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво МЮ продовжує низку заходів зі скорочення витрат. Співвласник клубу сер Джим Реткліфф вирішив "порадувати" співробітників клубу: манкуніанці нікому не даватимуть безкоштовні квитки на гру. Замість цього персонал зможе їх придбати (не більше двох на руки)

На противагу цьому, фіналіст Ліги чемпіонів ПСЖ минулого тижня підтвердив, що заплатить за 600 співробітників, які будуть присутні на їхньому матчі проти Інтера в Мюнхені, а також заплатить їм частину бонусного фонду.

Згідно з джерелом, Юнайтед прийняв таке рішення для того, щоб вболівальники змогли придбати якомога більше квитків з 15 000, виділених клубом на гру з Тоттенгемом. При цьому гравцям було виділено лише по два квитки на кожного.

У зв'язку із цим Аморім взяв на себе зобов'язання оплатити квитки для 30 співробітників, як винагороду і визнання за їхній внесок і відданість протягом важких шести місяців.

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Повідомляється, що коли Аморіму стало зрозуміло, що клуб не платитиме за квитки для його тренерів і персоналу, він сказав керівництву Юнайтед, що самотужки профінансує ці витрати.

Фінал Ліги Європи сезону-2024/25 між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом відбудеться 21 травня в Більбао на стадіоні "Сан-Мамес".

Нагадаємо, що Рубен Аморім назвав умову, за якої він буде готовий достроково залишити "червоних дияволів".

Раніше стало відомо, що фінал Ліги Європи між МЮ та Тоттенгемом розсудить арбітр, якого було дискваліфіковано за участь у договірному матчі.