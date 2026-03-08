Є речі, які я не можу зрозуміти навіть через 10 років: Гвардіола прокоментував свою двоматчеву дискваліфікацію

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на своє відсторонення на два поєдинки через шосту жовту картку в сезоні, заявивши, що він їх проведе у відпустці.

Його слова передає Sky Sports.

"Я скажу вам дещо – ми маємо всі рекорди в цій країні, всі, незважаючи ні на що. Ми маємо рекорд менеджера з найбільшою кількістю жовтих карток. Я хочу всі рекорди, і тепер я їх маю.

Зараз я отримав дискваліфікацію на два матчі, і наступні два матчі я проведу у відпустці. Є речі, які я не можу зрозуміти навіть через 10 років. Перегляньте цей епізод. Звичайно, я буду захищати Доку і всі свої команди".

Порушення правил саме проти Жеремі Доку у матчі 1/8 Кубку Англії проти Ньюкасла змусило Гвардіолу вступити в суперечку з резервним арбітром, що призвело до покарання та пропуску матчу 30-го туру проти Вест Гема (початок якого запланований на 14 березня, о 22:00) та наступного чвертьфінального протистояння у Кубку Англії.

Згідно з новими правилами, шоста жовта картка означає автоматичну дискваліфікацію на дві гри.

Наразі під керівництвом іспанського фахівця Манчестер Сіті посідає друге місце у Прем'єр-лізі з 60 очками після 29 ігор, маючи загалом 31 перемогу в 45 матчах сезону в усіх турнірах.

Нагадаємо, що тим часом півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може залишити клуб у червні в статусі вільного агента.