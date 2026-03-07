Арсенал впевнено здолав Менсфілд у 1/8 фіналу Кубку Англії

У суботу, 7 березня, відбудеться низка матчів 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.

Арсенал обіграв Менсфілд завдяки результативним ударам Мадуеке та Езе. Господарі поля відповіли голом Еванса на 50-й хвилині зустрічі, але цього не вистачило для перемоги. Також наприкінці зустрічі травмувався захисник "канонірів" Калафіорі.

Далі о 19:45 Челсі змагатиметься з Рексемомом, а Ньюкасл Юнайтед протистоятиме Манчестер Сіті о 22:00.

Кубок Англії з футболу

1/8 фіналу, 7 березня

Менсфілд – Арсенал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Мадуеке, 1:1 – 50 Еванс, 1:2 – 66 Езе

Нагадаємо, що раніше Ліверпуль з трьома голами пройшов Вулвергемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії.