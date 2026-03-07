Зірковий півзахисник Манчестер Сіті покине команду влітку в статусі вільного агента – інсайдер

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва ймовірно залишить англійський клуб у червні як вільний агент.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Інсайдер зазначає, що наразі сторони не обговорюють можливості щодо подальшої співпраці.

У поточному сезоні 31-річний португалець провів за команду 38 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та 5 результативними передачами.

Бернарнду Сілва приєднався до Манчестер Сіті з Монако за 50 млн євро влітку 2017 року. У 2019 році Сілву визнавали найкращим гравцем року в складі "містян". Наразі його трансферна вартість оцінюється у 27 млн євро (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що туринський Ювентус уважно стежить за ситуацією та прагне безплатно підписати гравця. Також розглядався варіант з клубом із Саудівської Аравії або ж повернення до рідної Бенфіки, де португалець об'єднається з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим.