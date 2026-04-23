Манчестер Сіті визначився з головним кандидатом на заміну Гвардіолі

Екстренер Челсі Енцо Мареска є головним кандидатом на посаду наставника Манчестер Сіті у випадку ймовірного відходу Жузепа Гвардіоли в кінці сезону.

Про це повідомляє The Guardian.

Між сторонами вже відбулися позитивні переговори щодо можливого призначення італійця влітку. Клуб готується до сценарію, за якого Пеп Гвардіола може залишити команду після закінчення сезону, хоча його контракт чинний ще один рік.

Потенційним ускладненням у прагненні Сіті придбати Мареску є те, що, як вважається, він все ще має контрактні зобов'язання перед Челсі.

Зазначимо, що у грудні минулого року Гвардіола назвав Мареску "одним із найкращих менеджерів у світі" та схарактеризувати роботу італійця в Челсі як виняткову.

Нагадаємо, що Гвардіола визначиться зі своїм майбутнім на чолі "містян" по закінченні поточного сезону-2025/26, незважаючи на те, що його контракт із англійським грандом розрахований до кінця червня 2027 року.

Іспанський фахівець очолює МанСіті з літа 2016-го. У поточному сезоні він з командою продовжує боротьбу за чемпіонство АПЛ. Перемога над Бернлі вивела команду на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату.

У наступному турі англійської першості команда Гвардіоли гостюватиме на полі Евертона (4 травня о 22:00 за київським часом). Перед цим "містяни" зустрінуться з Саутгемптоном у півфіналі Кубку Англії (25 квітня о 19:15).