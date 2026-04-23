Гвардіола: Впевнений, шо Росеньор здатний працювати на такому рівні, як Челсі
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував звільнення свого колеги Ліама Росеньора з посади наставника Челсі.
Слова іспанського фахівця наводить City Xtra.
"Мені дуже шкода. Я впевнений, що він здатний працювати на такому рівні. Кожного разу, коли таке трапляється, я думаю про те, як мені пощастило, що я працюю в клубі, в якому працюю.
Десять років тому я обрав правильний клуб із чудовою структурою, керівництвом і спортивним блоком. Це неймовірно. Послідовність і довіра до людей, з якими я працюю, — це вражає. Мені дуже пощастило. Це рішення Челсі мене не стосується", – заявив Гвардіола.
Нагадаємо, напередодні Челсі звільнив Росеньора після серії з 5 поразок поспіль у АПЛ. Тренер обіймав свою посаду лише з січня поточного року.