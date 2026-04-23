Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола: Впевнений, шо Росеньор здатний працювати на такому рівні, як Челсі

Олег Дідух — 23 квітня 2026, 17:34
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував звільнення свого колеги Ліама Росеньора з посади наставника Челсі.

Слова іспанського фахівця наводить City Xtra.

"Мені дуже шкода. Я впевнений, що він здатний працювати на такому рівні. Кожного разу, коли таке трапляється, я думаю про те, як мені пощастило, що я працюю в клубі, в якому працюю.

Десять років тому я обрав правильний клуб із чудовою структурою, керівництвом і спортивним блоком. Це неймовірно. Послідовність і довіра до людей, з якими я працюю, — це вражає. Мені дуже пощастило. Це рішення Челсі мене не стосується", – заявив Гвардіола.

Нагадаємо, напередодні Челсі звільнив Росеньора після серії з 5 поразок поспіль у АПЛ. Тренер обіймав свою посаду лише з січня поточного року.

Гвардіола – про боротьбу Манчестер Сіті за чемпіонство: В АПЛ усе вирішиться за п'ять матчів
Обидві команди знають, що не можуть втрачати очки: Гвардіола – про боротьбу з Арсеналом за титул АПЛ
Гвардіола – про відхід зірки Манчестер Сіті: Важко уявити команду без нього
Гвардіола: Якщо ми програємо Арсеналу – все скінчено
Стиль чемпіона: Ман Сіті випустив колекцію одягу на честь Гвардіоли

Останні новини