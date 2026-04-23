Гвардіола – про боротьбу Манчестер Сіті за чемпіонство: В АПЛ усе вирішиться за п'ять матчів

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився думками після мінімальної перемоги над Бернлі (1:0) та оцінив боротьбу за чемпіонство АПЛ-2025/26.

Єдиний та переможний гол у зустрічі на 5-й хвилині забив норвезький форвард "містян" Ерлінг Голанд.

За словами наставника манчестерського клубу, його команда створила багато моментів, тому могли перемагати зі значно більшим рахунком, аніж 1:0.

"У нас були моменти, ми багато створювали. Провели фантастичний матч. Ми зробили все необхідне, хоча провели важку гру три дні тому. Було нелегко. Ми не реалізували моменти в окремих епізодах", – сказав Гвардіола.

Коуч МанСіті запевнив, що трофей АПЛ розіграється в останніх п'яти іграх.

"В АПЛ усе вирішиться за п'ять матчів. Така реальність. А тепер нас чекає дуже складний півфінал у Кубку. У нас є чудова можливість зіграти у чотирьох фіналах поспіль", – відповів Жузеп.

Манчестер Сіті лідирує у турнірній таблиці АПЛ. Після 33-х турів "містяни" набрали 70 балів. Стільки ж очок у другого лондонського Арсенала.

У наступному турі англійської першості команда Гвардіоли гостюватиме на полі Евертона (4 травня о 22:00 за київським часом). Напередодні цього "містяни" зустрінуться з Саутгемптоном у півфіналі Кубку Англії (25 квітня о 19:15).

Натомість "каноніри" зіграють вдома проти Ньюкасла (25 квітня о 19:30).