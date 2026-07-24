Тренер Манчестер Сіті підтвердив, що Родрі перенесе операцію

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска підтвердив інформацію про те, що зірковий півзахисник збірної Іспанії Родрі перенесе операцію на спині.

Слова італійського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Родрі перенесе операцію через проблеми зі спиною в понеділок. Йому потрібна відпустка, треба відпочити, відновитися, і потім він повернеться до нас. Кожен тренер хоче мати в своїй команді Родрі, бо він – топгравець", – заявив Мареска.

Про те, що Родрі знадобиться операція на спині, повідомлялося напередодні. Після цього з'явилася інформація про те, що найкращий гравець чемпіонату світу 2026 року узгодив умови особистого контракту з мадридським Реалом. Угода Родрі з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року.