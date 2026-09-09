Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Мареска: Ми могли забити більше в ворота Порту

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 15:10
Мареска: Ми могли забити більше в ворота Порту
Енцо Мареска
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска поділився враженнями від матчу першого туру Ліги чемпіонів-2026/27 проти Порту.

Слова італійського фахівця наводить ВВС.

"Вважаю, ми могли забити більше, особливо у першому таймі, але загалом думаю, ми заслужили перемогу. Ми створили достатньо моментів, щоб виграти. Біля своїх воріт ми не допустили багато. Це нормально – приїжджаючи сюди, втрачати якісь моменти, тож загалом я задоволений.

Я вважаю, що мені пощастило, адже вся команда складається з класних гравців – це полегшує завдання тренеру, бо можна приділити час кожному, і сьогодні, думаю, хлопці були дуже хороші", – заявив тренер.

Нагадаємо, 8 вересня Манчестер Сіті у першому турі Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Порту з рахунком 2:0.

Манчестер Сіті Порту Енцо Мареска

Енцо Мареска

Я шукаю рішення: Мареска висловився щодо останніх результатів Манчестер Сіті
Манчестер Сіті знайшов заміну чемпіону світу-2026, який хоче втекти у Барселону
Тренер Манчестер Сіті підтвердив, що Родрі перенесе операцію
Мареска: Я дуже добре знаю Манчестер Сіті
Наступник Гвардіоли. Манчестер Сіті призначив нового тренера

Останні новини