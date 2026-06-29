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Мареска: Я дуже добре знаю Манчестер Сіті

Олег Дідух — 29 червня 2026, 17:25
Мареска: Я дуже добре знаю Манчестер Сіті
ФК Манчестер Сіті

Італійський фахівець Енцо Мареска прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Манчестер Сіті.

Слова 46-річного італійця наводить пресслужба англійського клубу.

"Манчестер Сіті – це клуб, який я дуже добре знаю, і можливість очолити цю команду це чудова нагода для мене. Сіті – це неймовірно добре організований футбольний клуб. Усе, що вони роблять, є інноваційним, спланованим і цілеспрямованим. Будь-який тренер може лише мріяти про таке. Це забезпечує стабільність, яка мені потрібна для ефективної роботи.

Це буде мій третій період роботи тут. Я знаю цей клуб, я знаю вимоги і знаю очікування. Якість людей, які тут працюють, – ось що робить цей клуб таким особливим, і я хочу подякувати їм за довіру до моїх здібностей. Я з нетерпінням чекаю на початок роботи з гравцями. Я хочу, щоб ми перемагали, грали у хороший футбол і насолоджувалися тиском, пов'язаним із тим, що ми представляємо Манчестер Сіті", – заявив тренер.

Нагадаємо, на посаді головного тренера Манчестер Сіті Мареска замінив Жузепа Гвардіолу, який очолював команду протягом 10 років.

Манчестер Сіті Енцо Мареска

Енцо Мареска

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