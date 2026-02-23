Я не впізнав свою команду: тренер Кудрівки – про матч із Зорею
Головний тренер Кудрівки Василь Баранов вважає, що його команда провалила старт гри проти Зорі (2:2) у 17-му турі Української Прем'єр-ліги.
Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Зоря, можливо, не тільки в 1-му таймі, а хвилин 55-60 переважала нас, забили 2 якісні м'ячі. Ми говорили про стандарти, Зоря нас переважає в антропометрії, вказували на це, але пропустили. Вказували, що треба не давати подавати – побігли й забили.
Я не впізнав свою команду, не вистачило, мабуть, на перші 60 хвилин емоцій – якісь хлопці були скуті, не бачив іскри в їхніх очах. Я їм сказав це в перерві, не підіймав голос, тільки зробили коригування замінами, тому що треба було хоча б замінами встряхнути хлопців.
Дуже гарно, що ми так закінчили програшну, можна сказати, гру, витягнули на нічию. Але останні хвилини ми вже були схожі самі на себе, ці 15-20 хвилин вже втрачати не було чого, йшли великими силами вперед – і за це нас фортуна нагородила набраним балом", – сказав Баранов.
У турнірній таблиці Кудрівка після 17 зіграних турів йде на 13-му місці (16 очок), перебуваючи в зоні перехідних матчів.
Раніше повідомлялося, що Кудрівка розрахувалася з боргами перед УАФ та змогла дозаявити зимових новачків.
Також у понеділок повинен був відбутися ще один матч 17-го туру між командами Олександрія та Оболонь. Однак поєдинок скасували через незадовільний стан газону.