Я не впізнав свою команду: тренер Кудрівки – про матч із Зорею

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов вважає, що його команда провалила старт гри проти Зорі (2:2) у 17-му турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Зоря, можливо, не тільки в 1-му таймі, а хвилин 55-60 переважала нас, забили 2 якісні м'ячі. Ми говорили про стандарти, Зоря нас переважає в антропометрії, вказували на це, але пропустили. Вказували, що треба не давати подавати – побігли й забили.

Я не впізнав свою команду, не вистачило, мабуть, на перші 60 хвилин емоцій – якісь хлопці були скуті, не бачив іскри в їхніх очах. Я їм сказав це в перерві, не підіймав голос, тільки зробили коригування замінами, тому що треба було хоча б замінами встряхнути хлопців.

Дуже гарно, що ми так закінчили програшну, можна сказати, гру, витягнули на нічию. Але останні хвилини ми вже були схожі самі на себе, ці 15-20 хвилин вже втрачати не було чого, йшли великими силами вперед – і за це нас фортуна нагородила набраним балом", – сказав Баранов.