Кудрівка – Шахтар. Де та коли дивитися матч 25 туру УПЛ

У неділю, 26 квітня, донецький Шахтар зіграє з Кудрівкою у 25-му турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів" у Львові. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, яка доступна на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є Шахтар, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,20. Натомість на успіх Кудрівка можна поставити з коефіцієнтом 16,00, на нічию – 6,66.

У першому колі Шахтар розгромив Кудрівку (4:0). У складі "гірників" дублем відзначився бразилець Кауан Еліас, а ще по одному голу забили Олег Очеретько та Антон Глущенко.

Зазначимо, що Шахтар впевнено лідирує в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи черкаський ЛНЗ на 6 очок. Натомість Кудрівка перебуває в зоні перехідних матчів на 13-му місці, маючи в активі 21 бал.

