Кудрівка розрахувалася з боргами: трансферний бан знято перед матчем із Зорею – ТаТоТаке

Сьогодні, 23 лютого, Кудрівка повністю погасила усі заборгованості перед УАФ, що дозволило клубу офіційно позбутися трансферного бану.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Це рішення суттєво змінює кадрову ситуацію для головного тренера кудрівчан Василя Баранова. Тепер команда має можливість вийти на поле проти Зорі майже в оптимальному складі.

Клуб встигає дозаявити всіх своїх новачків та орендованих виконавців. Винятком залишаються лише легіонери, оскільки з ними пов'язана більш складна процедура.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Кудрівка мала серйозні фінансові проблеми. Зокрема, у 2025 році клуб так і не виплатив гравцям бонус за вихід в УПЛ, а останні премії платилися ще в серпні.

Читайте також : Клуб УПЛ зіткнувся з певними фінансовими проблемами – журналіст

Наразі Кудрівка веде важку боротьбу за виживання. За підсумками першої половини сезону команда посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Маючи у своєму активі 15 очок після 16 зіграних матчів, клуб наразі перебуває в зоні перехідних матчів.

Напередодні Кудрівка підписала контракт з 22-річним нападником Албаном Таїпі, а також нещодавно до команди кудрівчан приєднався центральний захисник Шахтаря Мар'ян Фарина.