Гласнер: Динамо любить володіти м'ячем та домінувати за гри з ним – це їхня ДНК

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився своїми думками щодо майбутнього протистояння з київським Динамо у Лізі конференцій.

Слова 51-річного австрійця наводить сайт "орлів".

Під час пресконференції перед поєдинком з "біло-синіми" Гласнер розповів про стиль гри опонента та підготовку до нього.

"Ми дуже поважаємо київське Динамо, це одна з двох великих команд України, разом із донецьким Шахтарем. У них було багато чудових гравців, і вони грали в Лізі чемпіонів. Тож ми маємо до них величезну повагу. Ми аналізували їхню роботу та дивилися багато ігор, вони зазвичай грають у схемі 4-3-3, маючи вінгерів, які грають широко, з хорошими дриблерами. Це команда, яка хоче володіти м'ячем і намагатиметься домінувати в грі з ним. Це їхня ДНК. З іншого боку, минулого сезону вони кілька разів переходили на п'ятірку захисників, тому ми не знаємо точно їхньої форми, але ми переглянули багато ігор і готові до них", – сказав Гласнер.

Говорячи про саму майбутню гру, австрійський фахівець сказав, що не очікує побачити низький блок від команди Олександра Шовковського.

"По-перше, ми не очікуємо, що київське Динамо гратиме так глибоко. Це не їхня ідентичність. Але якщо нам доведеться це зробити... у нас було достатньо шансів вдома, у грі проти Фредрікстада (у раунді плейоф). У нас є навички, щоб пробити низький блок. У Ліверпуля та Челсі ьули проблеми у Лізі чемпіонів, обидва володіли м'ячем майже 70% часу, але це не означає, що ти заб'єш чотири чи п'ять голів. Але ми вважаємо, що маємо навички забивати голи, незалежно від того, як гратиме київське Динамо".

Матч першого туру основного етапу Ліги конференцій між київським Динамо та Крістал Пелес проходитиме сьогодні, 2 жовтня, у польському місті Люблін на стадіоні "Арена Люблін". Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

