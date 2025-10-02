Українська правда
Шовковський назвав кадрові втрати Динамо перед матчем з Крістал Пелес

Олександр Булава — 2 жовтня 2025, 00:47
Олександр Шовковський
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі основного етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренерський штаб киян не зможе розраховувати на гравців, які були відсутні у заявці на поєдинок з Карпатами (3:3) у чемпіонаті України – Денис Попов, Микола Михайленко та Анхель Торрес.

"На жаль, на всіх гравців розраховувати ми не можемо. Ті виконавці, які були відсутні в матчі з Карпатами, продовжують відновлюватися і це є для нас певною проблемою", – сказав він.

Також тренер планує застосувати ротацію складу на матчі з Пелес.

"Коли ми перебуваємо в такому насиченому графіку, ми повинні проводити ротацію, ми не можемо без цього обійтися. Це важливо і щоб гравці розуміли свою важливість, і щоб когось не "загнати" та зменшити його ефективність.

Тож ротація буде, але вона не впливатиме на наші стратегічні плани. У кожному матчі ми гратимемо максимально, перед командою завжди стояли, стоять і стоятимуть завдання перемагати в кожній зустрічі", – розповів Шовковський.

Поєдинок Динамо – Крістал Пелес відбудеться 2 жовтня о 19:45 за київським часом. Текстова трансляція матчу першого туру Ліги конференцій буде доступна на нашому сайті.

