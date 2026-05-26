Гласнер анонсував відхід із Крістал Пелес: Перемога у цьому фіналі була б ідеальним завершенням

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер розповів про свій відхід із англійського клубу.

Його слова наводить УЄФА.

27 травня Крістал Пелес зіграє у фіналі Ліги конференцій проти іспанського Райо Вальєкано. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Наставник "орлів" зізнався, що завжди говорив своїй команді, аби вона грала за себе, за уболівальників, за клуб, але не за його тренерську честь.

"Якщо ми виграємо Лігу конференцій, то всі гравці, які залишаться тут, а також уболівальники отримають вигоду, тому що наступного року клуб знову гратиме в єврокубках. Тож усе, що вони роблять, – це також заради себе, клубу та фанатів, а не заради мене. Перемога в цьому фіналі була б ідеальним завершенням. Коли дивишся фільм або читаєш книгу, завжди сподіваєшся на щасливий фінал. Завершити цей шлях тривалістю понад два роки ще одним трофеєм, першим єврокубковим трофеєм в історії Крістал Пелас – це було б неймовірно", – заявив Гласнер.

Нагадаємо, що Гласнер очолює англійський колектив із лютого 2024-го. Відтоді австрійський фахівець провів на чолі команди 120 матчів (52 перемоги, 33 нічиї та 35 поразок).

51-річний спеціаліст привів Крістал Пелес до двох титулів – Кубку англійської ліги (2024/25) та Суперкубку країни (2025/26).

Додамо, що Крістал Пелес фінішував лише 15-м у сезоні-2025/26 АПЛ, набравши 45 балів у 38 турах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гласнер може очолити лондонський Челсі.