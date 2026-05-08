Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Усі бачили, наскільки сильний Шахтар: Гласнер – про вихід у фінал Ліги конференцій

Олександр Булава — 8 травня 2026, 01:13
Усі бачили, наскільки сильний Шахтар: Гласнер – про вихід у фінал Ліги конференцій
Олівер Гласнер
УЄФА

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер оцінив перемогу над Шахтарем на шляху в фінал Ліги конференцій.

Його слова передає ВВС.

Пелес у матчі-відповіді здобули перемогу з рахунком 2:1.

"Це було справді захопливо. Усі бачили, наскільки сильний Шахтар, тож величезна подяка моїм гравцям. Вони дотримувалися плану та працювали неймовірно наполегливо.

Ми говоримо про "менталітет", і якщо подивитися на другий гол – трьох гравців збили, але вони завжди продовжують гру. Це якнайкраще характеризує цю команду", – заявив тренер.

Читайте також :
Відео оновлено Крістал Пелес – Шахтар: відео голів і огляд матчу

Також Гласнер пояснив важливість виходу у фінал європейського турніру.

"Це мій четвертий поспіль фінал у четвертому поспіль повному сезоні – Ліга Європи, Кубок Німеччини, Кубок Англії і тепер цей.

Особисто для мене це дуже багато означає. Усі навколо знають, що коли я оголосив про відхід, то вважав своїм обов'язком працювати ще наполегливіше та показати результат як тренер, щоб наші вболівальники могли пишатися. У нас є три тижні, щоб підготуватися й проаналізувати Райо Вальєкано — дуже хорошу команду.

Це буде фантастично. Ти завжди хочеш, щоб твій останній матч був за щось – за трофей. Обіцяю, що ми віддамо все, що маємо, щоб здобути його", – розповів Гласнер.

Читайте також :
Відео Фото Одні заслужили оплески, інші фінал. Швидкі підсумки матчу Шахтар – Крістал Пелес

Раніше став відомий найкращий гравець матчу Крістал Пелес – Шахтар.

Крістал Пелес Олівер Гласнер

Олівер Гласнер

Ми побачили, наскільки хороший Шахтар: Гласнер – про матч-відповідь Ліги конференцій
Це лише перший крок: наставник Крістал Пелес – про перемогу над Шахтарем у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій
Тренер Крістал Пелес порівняв гранди УПЛ: Шахтар наразі трохи випереджає Динамо
Нас повністю покинули: Гласнер розкритикував керівництво Крістал Пелес після продажу капітана
Тренер Крістал Пелес анонсував свій відхід з клубу

Останні новини