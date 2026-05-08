Усі бачили, наскільки сильний Шахтар: Гласнер – про вихід у фінал Ліги конференцій

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер оцінив перемогу над Шахтарем на шляху в фінал Ліги конференцій.

Пелес у матчі-відповіді здобули перемогу з рахунком 2:1.

Ми говоримо про "менталітет", і якщо подивитися на другий гол – трьох гравців збили, але вони завжди продовжують гру. Це якнайкраще характеризує цю команду", – заявив тренер.

Також Гласнер пояснив важливість виходу у фінал європейського турніру.

"Це мій четвертий поспіль фінал у четвертому поспіль повному сезоні – Ліга Європи, Кубок Німеччини, Кубок Англії і тепер цей.

Особисто для мене це дуже багато означає. Усі навколо знають, що коли я оголосив про відхід, то вважав своїм обов'язком працювати ще наполегливіше та показати результат як тренер, щоб наші вболівальники могли пишатися. У нас є три тижні, щоб підготуватися й проаналізувати Райо Вальєкано — дуже хорошу команду.

Це буде фантастично. Ти завжди хочеш, щоб твій останній матч був за щось – за трофей. Обіцяю, що ми віддамо все, що маємо, щоб здобути його", – розповів Гласнер.