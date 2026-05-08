Визначився найкращий гравець матчу Крістал Пелес – Шахтар

У четвер, 7 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар знову поступився Крістал Пелес (1:2).

Найкращим гравцем зустрічі став голкіпер українського клубу Дмитро Різник, який отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку – 8,3 бала.

В активі воротаря 4 сейви, один перехоплений навіс, 36 дотиків до м'яча та 96% точних передач (22/23).

У господарів найвищу оцінку отримав автор другого гола Ісмаїла Сарр – 8,0 бала.

Крістал Пелес виграв півфінальне протистояння у Шахтаря за сумою двох матчів – 5:2. Для українського колективу це був четвертий єврокубковий півфінал в історії