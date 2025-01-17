Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Поздєєв довіряє молоді: Безбородько – про розірвання контракту з Колосом

Олексій Мурзак — 17 січня 2025, 20:21
Поздєєв довіряє молоді: Безбородько – про розірвання контракту з Колосом
Денис Безбородько
ФК Колос

Український форвард Денис Безбородько прокоментував розірвання контракту з Колосом, зазначивши, що до цього рішення сторони прийшли за взаємною згодою сторін.

Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

"До цього рішення прийшли обидві сторони – я і клуб. Останнім часом я отримував мало ігрової практики. Ми сіли, поговорили і дійшли висновку, що мені буде краще продовжити кар'єру там, де я буду стабільно грати.

Усе правильно. Я не входив у плани головного тренера. А сидіти без ігрової практики і тренуватися з U-19 немає сенсу. Вік мені ще дозволяє пограти на високому рівні, тому треба рухатися вперед.

Як я розумів принципи роботи Поздєєва? Звичайно, розумів і намагався виконувати. Він більше довіряє молоді, а з такими 30-річними футболістами, як я, йому не особливо цікаво працювати. А який він тренер, вирішувати вже не мені, час покаже", – сказав Безбородько.

Денис Безбородько приєднався до ковалівців влітку 2022 року. За 2,5 роки 30-річний форвард відзначився 4 голами та 4 асистами у 63 матчах клубу.

До Колоса Безбородько виступав за такі команди, як Шахтар-3, Маріуполь, Зоря, Десна, Олександрія та венгерський Д'їрмот.

Раніше стало відомо, що ексхавбек Колоса Ігор Харатін приєднався до рівненського Вереса.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Денис Безбородько Олександр Поздєєв

Колос

Колос оголосив про розірвання контракту Безбородька
Верес підпише півзахисника, який має досвід виступів за збірну України
Колос підпише нападника Ворскли
Колос назвав суперників на зборах у Туреччині
Оболонь орендувала півзахисника Колоса

Останні новини