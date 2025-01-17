Поздєєв довіряє молоді: Безбородько – про розірвання контракту з Колосом
Український форвард Денис Безбородько прокоментував розірвання контракту з Колосом, зазначивши, що до цього рішення сторони прийшли за взаємною згодою сторін.
Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.
"До цього рішення прийшли обидві сторони – я і клуб. Останнім часом я отримував мало ігрової практики. Ми сіли, поговорили і дійшли висновку, що мені буде краще продовжити кар'єру там, де я буду стабільно грати.
Усе правильно. Я не входив у плани головного тренера. А сидіти без ігрової практики і тренуватися з U-19 немає сенсу. Вік мені ще дозволяє пограти на високому рівні, тому треба рухатися вперед.
Як я розумів принципи роботи Поздєєва? Звичайно, розумів і намагався виконувати. Він більше довіряє молоді, а з такими 30-річними футболістами, як я, йому не особливо цікаво працювати. А який він тренер, вирішувати вже не мені, час покаже", – сказав Безбородько.
Денис Безбородько приєднався до ковалівців влітку 2022 року. За 2,5 роки 30-річний форвард відзначився 4 голами та 4 асистами у 63 матчах клубу.
До Колоса Безбородько виступав за такі команди, як Шахтар-3, Маріуполь, Зоря, Десна, Олександрія та венгерський Д'їрмот.
Раніше стало відомо, що ексхавбек Колоса Ігор Харатін приєднався до рівненського Вереса.