Поздєєв довіряє молоді: Безбородько – про розірвання контракту з Колосом

Український форвард Денис Безбородько прокоментував розірвання контракту з Колосом, зазначивши, що до цього рішення сторони прийшли за взаємною згодою сторін.

Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

"До цього рішення прийшли обидві сторони – я і клуб. Останнім часом я отримував мало ігрової практики. Ми сіли, поговорили і дійшли висновку, що мені буде краще продовжити кар'єру там, де я буду стабільно грати.



Усе правильно. Я не входив у плани головного тренера. А сидіти без ігрової практики і тренуватися з U-19 немає сенсу. Вік мені ще дозволяє пограти на високому рівні, тому треба рухатися вперед.



Як я розумів принципи роботи Поздєєва? Звичайно, розумів і намагався виконувати. Він більше довіряє молоді, а з такими 30-річними футболістами, як я, йому не особливо цікаво працювати. А який він тренер, вирішувати вже не мені, час покаже", – сказав Безбородько.