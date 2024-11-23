Тренер Колоса пояснив поразку від Карпат в УПЛ

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв вважає, що його команда потрібно мінімізувати помилки, які були допущені у грі з Карпатами (0:1) в УПЛ.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Цікавий матч, в цілому мені сподобалась наша гра з точки зору думки на полі. Ми намагалися відрізати пресинг, просувати м’яч, доходити до третьої зони, бути агресивними, але не завжди це вдавалося. У нас був гарний суперник. На жаль, ми програли. Нам треба забивати голи, щоб перемагати. Щоб забити гол, треба подолати багато ланок, довести м’яч до зони, де ми можемо віддати передачу або пробити по воротах. Це покрокова інструкція, яку ми намагалися виконувати. Не завжди була якісна флангова передача, десь ми не встигали завершити, створювати додатковий тиск на лінію захисту. Це комплекс питань, які треба покращувати. Це сама якість та рішення в моменті", – розповів наставник.

Тренер вважає, що Колос надто легко пропускає голи в останніх матчах.

"Мені подобається, що ми намагаємось тиснути на ворота суперника, хочеться забивати голи та набирати більше очок. Нам є над чим працювати. Ми дуже легко пропускаємо голи. З Кривбасом взагалі подарували… Карпати якісно провели гольову атаку, мені вона сподобалась по-футбольному. Однак дуже легка ситуація була створена. Нам треба їх мінімізувати", – розповів Поздєєв.

Після поразки Колос з 13 балами залишився на 11-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України.