Реванш Динамо та чорна мітка від Шахтаря. Головні інтриги 10 туру УПЛ

Відгриміли матчі за участі національних збірних, а це означає, що на перший план знову виходять ігри в національних чемпіонатах, і Українська Прем'єр-ліга – не виняток. У черговому турі кращої ліги світу заплановано проведення усіх 8 матчів, і вболівальникам є на що подивитися та з чого вибрати.

Чемпіон продовжує розказувати про найцікавіше перед стартом ігор у ще одному ігровому колі УПЛ. Цього разу наше око впало на ігри за участі Колоса, Динамо, Лівого берега, Кривбасу та Карпат.

Чи звільнить Шахтар Поздєєва?

Після перемоги над Зорею очікуваний прогрес Колоса знову, м'яко кажучи, став на паузу. Так, ковалівський клуб не програє протягом уже 4 матчів, однак хіба що грає внічию, а поєдинки за участі "колосків" – найнудніше видовище в УПЛ. З одного боку, Колос має мало не непрохідну оборону. 7 пропущених у 9 матчах – 5-й показник у лізі. Однак для того, щоб перемагати, треба забивати. В "колосків" же великі труднощі навіть не з голами – з ударами по воротам суперників. І такий стан речей зберігається за наявності більш ніж пристойного підбору виконавців, який брався з прицілом точно не на боротьбу за виживання.

ФК Колос

Саме тому питання продовження співпраці з Олександром Поздєєвим, так чи інакше, у підвішеному стані. Гра колективу, на рахунку якого жалюгідні 5 забитих м'ячів, не викликати питання не може. Як і доцільність подальших "мук" команди, яка не може знайти свою гру.

Яким буде столичне дербі?

Серед інших матчі туру виділяється протистояння у Києві. З одного боку, назвати Оболонь незручним суперником для Динамо не можна, адже на рахунку "пивоварів" лише 1 перемога у 5 протистояннях. Але саме цей успіх скромного столичного клубу багато в чому ознаменував початок нової епохи в історії Динамо, адже став однією із останніх невдач "біло-синіх" із Мірчею Луческу.

ФК Динамо

Та вікторія Оболоні у Кубку України не тільки позбавила "біло-синіх" можливості виграти один з двох внутрішніх титулів, а й боляче вдарила по самолюбству футболістів Динамо. З того часу "старший" київський клуб виграв усі наступні три протистояння й відвантажив супернику 11 голів. З Сергієм Шищенком "пивовари" демонструють відносно непоганий футбол і результати, але іншому претенденту на титул Шахтарю поступилися без шансів (0:4).

Чи матиме труднощі Полісся в черговому домашньому матчі?

Житомирський клуб продовжує утримувати високий темп набору очок та йде без поразок із початку сезону. Однак за привабливими результатами "вовків" ховається цікава тенденція. Мова про показники команди Імада Ашура в домашніх матчах.

ФК Полісся

З 5 ігор на своєму полі Полісся виграло 3, втрачало очки з претендентом на пониження у класі Інгульцем та міцним середняком ЛНЗ, а в 2 із 3 переможних поєдинків мало очевидні труднощі з реалізацією моментів і перемагало мінімально (2:1). І лише в грі з Оболонню зуміло продемонструвати весь потенціал у атаці, розгромивши суперника (4:0). Чи стане матч із іншим столичним клубом Лівим берегом початком нового якісного періоду у виконанні "вовків", покаже вже суботня зустріч команд.

Яким буде протистояння не чужих Вернидубу-старшому команд?

З початку сезону клуби з Луганська та Кривого Рогу демонструють багато в чому схожу гру. "Чорно-білі" та "біло-червоно-чорні" відзначаються невисокою результативністю, а головне – нестабільністю. Обидві команди не в змозі провести на високому рівні бодай дві гри поспіль, а винятком були хіба що перемоги Зорі над Інгульцем та Чорноморцем ще у серпні. Не дивно, що й за результатами Зоря та Кривбас – сусіди по турнірній таблиці.

ФК Зоря

Зорю та Кривбас об'єднує й інше. Обидва клуби займають чимало місця в серці нинішнього керманича криворіжців Юрія Вернидуба, з яким Зоря досягала найвищих результатів, починаючи з 1991 року. У випадку поразки від луганців Кривбас програє третій матч поспіль. Востаннє настільки невдалу серію криворіжці мали у травні, коли поступилися почергово Дніпру-1, Поліссю та Динамо.

Хто переможе у сутичці за Львів?

До матчу головних команд західної столиці країни учасники дербі підходять із періодом у 6 матчів без перемог на двох, з яких 5 завершилися унічию. Мирова виглядає цілком імовірним підсумком зусиль команд і цього разу, проте більше шансів на успіх, як виглядає, все ж у менш іменитого клубу.

ФК Рух

Незважаючи на відносні невдачі в останніх іграх, Рух залишається колективом, який демонструє яскраву гру, а молоді футболісти команди Віталія Пономарьова хоч і відзначаються нестабільністю, та при цьому однаково прогресують. Про Карпати ж приємних уболівальникам "левів" слів не скажеш. "Зелено-білі" мають помітні проблеми з фізичною готовністю, подекуди "провалюються" функціонально, а сама гра колективу сталою та цільною аж ніяк не є. Саме тому з Рухом Карпати будуть сподіватися радше на морально-вольові якості. Чи зможе Владислав Лупашко аж так мотивувати команду, щоб компенсувати ігрові хиби – питання.