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Колос оголосив про відставку Поздєєва з посади головного тренера

Олексій Погорелов — 10 березня 2025, 16:43
Колос оголосив про відставку Поздєєва з посади головного тренера
Колос Ковалівка
Колос Ковалівка

Олександр Поздєєв більше не є головним тренером Колоса, про що й повідомив ковалівський клуб.

Про це було оголошено на сайті колектива.

Як і повідомлялося раніше, окрім 38-річного українця президент Колоса Андрій Засуха звільнив увесь його тренерський штаб, селекційну службу та адміністративний персонал.

"ФК Колос дякує за сумлінну працю Олександру Поздєєву та його тренерському штабу, а також дякує селекційній службі та адміністративному персоналу за великий внесок у розвиток нашого клубу.

Нагадаємо, що Олександр Поздєєв та його тренерський штаб працював із юнацькою командою Колос U-19, а у травні минулого року очолив головну команду.

Наш клуб дякує за відданість справі цим спеціалістам та бажає всього найкращого у їхніх подальших карʼєрах", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Засуха ухавлив рішення про звільнення вищезгаданого персоналу в результаті поразки від Олександрії (0:1). Сам Поздєєв назвав це рішення президента "дуже емоційним".

Поздєєв залишив Колос на дванадцятому місці таблиці УПЛ. Після 20 зіграних турів ковалівці мають 18 очок та триматчеву серію поразок.

При цьому вже з'явилася інформація, хто замінить Олександра Поздєєва на посаді головного тренера Колоса.

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Колос

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