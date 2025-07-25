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Мессі та Альбу дискваліфікували за пропуск Матчу всіх зірок МЛС

Олексій Мурзак — 25 липня 2025, 21:28
Мессі та Альбу дискваліфікували за пропуск Матчу всіх зірок МЛС
Ліонель Мессі
Getty Images

МЛС дискваліфікувала гравців Ліонеля Мессі та Жорді Альбу на один матч чемпіонату.

Про це повідомляє The The Athletic.

Представники Інтер Маямі пропустять найближчу гру чемпіонату проти Цинциннаті.

Покарання пов'язане з тим, що обидва зіркові футболісти відмовилися приїхати на Матч усіх зірок МЛС.

"Це дуже складне рішення. Хоча ми бачимо, що Мессі поважає і любить МЛС, проте є правила", – заявив глава МЛС Дон Гарбер.

За правилами ліги, гравці, що були обрані на Матч усіх зірок МЛС, не мають права відмовитися від приїзду, якщо у них немає травм або інших вагомих причин.

Раніше дубль Мессі допоміг Інтер Маямі розгромити Нью-Йорк Ред Буллз 5:1.

Ліонель Мессі МЛС Жорді Альба

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