Мессі та Альбу дискваліфікували за пропуск Матчу всіх зірок МЛС
Ліонель Мессі
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МЛС дискваліфікувала гравців Ліонеля Мессі та Жорді Альбу на один матч чемпіонату.
Про це повідомляє The The Athletic.
Представники Інтер Маямі пропустять найближчу гру чемпіонату проти Цинциннаті.
Покарання пов'язане з тим, що обидва зіркові футболісти відмовилися приїхати на Матч усіх зірок МЛС.
"Це дуже складне рішення. Хоча ми бачимо, що Мессі поважає і любить МЛС, проте є правила", – заявив глава МЛС Дон Гарбер.
За правилами ліги, гравці, що були обрані на Матч усіх зірок МЛС, не мають права відмовитися від приїзду, якщо у них немає травм або інших вагомих причин.
Раніше дубль Мессі допоміг Інтер Маямі розгромити Нью-Йорк Ред Буллз 5:1.