Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моурінью розповів, хто є фаворитом на Євро-2024

Микола Дендак — 9 червня, 11:40
Моурінью розповів, хто є фаворитом на Євро-2024

Новий головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью не вважає збірну Італії фаворитом на перемогу на Євро-2024 з футболу.

Його слова передає O Jogo.

"Це питання лексики. Я думаю, що практично всі думають, як і я. Португалія, Англія, Франція, у другому рядку Німеччина, Іспанія. Італія чемпіон Європи? Я не вірю. Це не дуже талановите покоління, я не вірю, що вони знову переможуть", — сказав наставник.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Португалії з футболу збірна Англії з футболу Збірна Італії з футболу Збірна Німеччини з футболу Збірна Франції з футболу Євро-2024 з футболу Жозе Моурінью

Збірна Іспанії з футболу

Лідер Барселони не поїде на Олімпіаду-2024
Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024
Іспанія - Бразилія 3:3: огляд товариського матчу
Іспанія поступилася Колумбії в контрольному матчі
Іспанія - Кіпр 6:0: огляд матчу відбору на Євро-2024

Останні новини