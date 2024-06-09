Моурінью розповів, хто є фаворитом на Євро-2024

Новий головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью не вважає збірну Італії фаворитом на перемогу на Євро-2024 з футболу.

Його слова передає O Jogo.

"Це питання лексики. Я думаю, що практично всі думають, як і я. Португалія, Англія, Франція, у другому рядку Німеччина, Іспанія. Італія чемпіон Європи? Я не вірю. Це не дуже талановите покоління, я не вірю, що вони знову переможуть", — сказав наставник.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.