Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моурінью — головний тренер Фенербахче

Станіслав Лисак — 2 червня, 12:39
Моурінью — головний тренер Фенербахче

Португальський тренер Жозе Моурінью очолив Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

Угода між фахівцем та клубом розрахована на два роки.

Попереднім клубом Жозе була Рома, з якої його звільнили в січні 2024-го. Після того ходили чутки, що Моурінью продовжить свою тренерську кар’єру в Саудівській Аравії.

У сезоні-2023/24 Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччині, відставши від першого Галатасарая на 3 очки. Також варто зазначити, що нова команда "Особливого" заплямована ганебною поїздкою на товариський турнір у Росію, який відбувся влітку минулого року.

Рома Фенербахче Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

Фенербахче підтвердив переговори з Моурінью
Моурінью відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії заради Фенербахче
Новий виклик для "Особливого": Моурінью очолить турецький гранд
Моурінью планує тренувати ще мінімум 11 років
Моурінью хоче очолити свою колишню команду

Останні новини