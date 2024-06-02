Моурінью — головний тренер Фенербахче

Португальський тренер Жозе Моурінью очолив Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

Угода між фахівцем та клубом розрахована на два роки.

Попереднім клубом Жозе була Рома, з якої його звільнили в січні 2024-го. Після того ходили чутки, що Моурінью продовжить свою тренерську кар’єру в Саудівській Аравії.

У сезоні-2023/24 Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччині, відставши від першого Галатасарая на 3 очки. Також варто зазначити, що нова команда "Особливого" заплямована ганебною поїздкою на товариський турнір у Росію, який відбувся влітку минулого року.