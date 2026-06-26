Японія проти Бразилії: у плейоф ЧС-2026 відбудеться дуель імені Зіко

Ми всі любимо згадувати тему колишніх колоній та метрополій, але одна з найближчих дуелей 1/16 має характер суто футбольної експансії.

Японія до дев'яностих років – футбольні задвірки. Жодної перемоги в Кубку Азії, жодної участі у чемпіонаті світу, немає навіть професійного чемпіонату країни. Так було, поки туди не приїхав Білий Пеле.

Зіко, який у 1991 році був одним із найвідоміших футболістів планети, обрав для завершення кар'єри японський клуб Касіма Антлерс. Його не зупинила навіть необхідність кілька років грати з аматорами: знаменита Джей-ліга була заснована лише в 1993 році.

Завдяки Зіко японці змогли залучити нових зірок: навіть із чемпіонів світу 1994 року на острови приїхали Леонардо та Роналдао. А головним наслідком стала... любов.

В Японії дуже полюбили футбол. Звісно ж: від такого чарівника, найкращого "десятки" у світі! Незабаром Японія почала претендувати на проведення чемпіонату світу, і в 1996-му її заявка перемогла. Як наслідок, діти потягнулися до шкіл, які відкривалися одна за одною – заради, здавалося б, чужої для японців розваги.

Та й сам Зіко дуже полюбив острови і значну частину своєї кар'єри після завершення ігрової діяльності присвятив саме їм. Тренерську кар'єру він розпочав саме в Касімі, потім працював зі збірною Японії, а зараз працює в клубі технічним директором. Якщо на батьківщині його називають Білим Пеле, то в Японії – Футбольним Богом і навіть поставили на його честь статую.

Як наслідок, зараз наявність зірок у Японії вже давно нікого не дивує. У 2018–2020 рр. японський Віссел Кобе мав у своєму складі одразу трьох чемпіонів світу. І яких! Андрес Іньєста, Лукас Подольскі та Давід Вілья додали до своїх найбагатших колекцій нагород медалі за Кубок Імператора.

Японія вже стала лідером за кількістю перемог у Кубку Азії. Після першого виходу на ЧС у 1998-му "сині самураї" не пропустили жодного мундіалю – і давно перестали бути там статистами. Мінаміно, Кубо, Ендо та безліч інших гравців блищать у європейських клубах – а, об'єднавшись, можуть, наприклад, обіграти німців та іспанців.

А у 2025-му Японія вперше обіграла Бразилію. У товариському матчі, так – але хто не побоюватиметься цих самураїв? Бразилії не пощастило розпочати одразу з дуже сильного суперника. І саме вона сама зробила його дуже сильним.