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Це для людей: тренер збірної Еквадору присвятив історичну перемогу над Німеччиною вболівальникам

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 02:20
Це для людей: тренер збірної Еквадору присвятив історичну перемогу над Німеччиною вболівальникам
Себастьян Беккасесе
ФІФА

Головний тренер збірної Еквадору Себастьян Беккасесе заявив, що перемога над Німеччиною у третьому турі чемпіонату світу 2026-го була призначена не йому, а вболівальникам.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Справа не в тому, що це означає для мене; це для людей. Саме гравці подарували їм цю кваліфікацію. Нехай вони святкують і насолоджуються цим".

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Трі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.

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