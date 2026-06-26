ФІФА нагородила 88-річного журналіста мініатюрою Кубку світу за видатний внесок у футбол

Німецький журналіст Хартмут Шерцер отримав спеціальну нагороду ФІФА за видатну відданість футболу та вагомий внесок у збереження історії спорту.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Церемонія відбулася перед матчем між збірними Німеччини та Еквадору на чемпіонаті світу. 88-річному медійнику вручили мініатюрну копію Кубку світу за десятиліття роботи.

Шерцер є одним із найдосвідченіших спортивних журналістів планети. Нинішній Мундіаль став 17-м у його кар'єрі.

Свій перший чемпіонат світу він висвітлював ще у 1962 році в Чилі. За цей час Хармут Шерцер став свідком епох Пеле, Кройфа, Марадони, Мессі та інших легенд світового футболу.

На знак визнання цього унікального шляху ФІФА публічно привітала німця. Під час вручення символічного подарунку трибуни зустріли ветерана спортивної журналістики оплесками.

Congratulations to German media member Hartmut Scherzer on attending his 17th @FIFAWorldCup.



Ahead of Germany vs Ecuador at NYNJ Stadium, FIFA Media Relations presented Mr. Scherzer with a mini FIFA World Cup Trophy in recognition of this remarkable milestone. 🏆👏 pic.twitter.com/IcozFLdI2Q — FIFA Media (@fifamedia) June 25, 2026

Нагадаємо, що сам матч між збірними Еквадору та Німеччини завершився з рахунком 2:1. Обидві команди врешті-решт пробились у плейоф чемпіонату світу