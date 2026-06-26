ФІФА нагородила 88-річного журналіста мініатюрою Кубку світу за видатний внесок у футбол
Німецький журналіст Хартмут Шерцер отримав спеціальну нагороду ФІФА за видатну відданість футболу та вагомий внесок у збереження історії спорту.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Церемонія відбулася перед матчем між збірними Німеччини та Еквадору на чемпіонаті світу. 88-річному медійнику вручили мініатюрну копію Кубку світу за десятиліття роботи.
Шерцер є одним із найдосвідченіших спортивних журналістів планети. Нинішній Мундіаль став 17-м у його кар'єрі.
Свій перший чемпіонат світу він висвітлював ще у 1962 році в Чилі. За цей час Хармут Шерцер став свідком епох Пеле, Кройфа, Марадони, Мессі та інших легенд світового футболу.
На знак визнання цього унікального шляху ФІФА публічно привітала німця. Під час вручення символічного подарунку трибуни зустріли ветерана спортивної журналістики оплесками.
Нагадаємо, що сам матч між збірними Еквадору та Німеччини завершився з рахунком 2:1. Обидві команди врешті-решт пробились у плейоф чемпіонату світу