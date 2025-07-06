Тренер Дженоа заблокував підписання Варді

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра заблокував підписання клубом іменитого англійського форварда Джеймі Варді.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За їхньою інформацією, Дженоа узгодила умови особистого контракту з Варді, форвард був близьким до переходу в генуезький клуб. Проте в останній момент угода зірвалася з ініціативи головного тренера Дженоа Патріка Вієйра: він заблокував перехід, заявивши, що колишній нападник не входить у його плани.

Нагадаємо, цього літа Варді став вільним агентом. Він покинув Лестер, за який виступав із 2012 року. Раніше повідомлялося про те, що 38-річний форвард може перейти у Валенсію.

У минулому сезоні на рахунку Варді 10 голів і 4 асисти в 36 матчах за Лестер у всіх турнірах.