Тренер Дженоа заблокував підписання Варді
Джеймі Варді
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Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра заблокував підписання клубом іменитого англійського форварда Джеймі Варді.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
За їхньою інформацією, Дженоа узгодила умови особистого контракту з Варді, форвард був близьким до переходу в генуезький клуб. Проте в останній момент угода зірвалася з ініціативи головного тренера Дженоа Патріка Вієйра: він заблокував перехід, заявивши, що колишній нападник не входить у його плани.
Нагадаємо, цього літа Варді став вільним агентом. Він покинув Лестер, за який виступав із 2012 року. Раніше повідомлялося про те, що 38-річний форвард може перейти у Валенсію.
У минулому сезоні на рахунку Варді 10 голів і 4 асисти в 36 матчах за Лестер у всіх турнірах.