Варді може продовжити кар’єру в Іспанії
Джеймі Варді
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Легендарний форвард Лестера Джеймі Варді може продовжити кар’єру в чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє The Sun.
За їхньою інформацією, 38-річний ветеран отримав пропозицію від Валенсії. У його послугах зацікавлений особисто головний тренер іспанського клубу, Карлос Кобреран.
Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Варді покине Лестер на правах вільного агента – його контракт діє до кінця червня та буде продовжений. Форвард виступає за "Лисиць" з 2012 року та ніколи в кар’єрі не грав на межами Англії. Минулого тижня Варді у матчі проти Іпсвіча відзначився своїм 200-м голом у складі Лестера.
Валенсія завершить поточний сезон чемпіонату Іспанії на 12 місці у турнірній таблиці з 46 очками в активі.