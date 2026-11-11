Чорноморець отримав третій трансферний бан від ФІФА

Одеський Чорноморець отримав черговий трансферний бан від Міжнародної федерації футболу.

Про це вказано на сайті ФІФА.

"Морякам" заборонено реєструвати нових футболістів впродовж наступних трьох трансферних вікон. Причини не розголошуються.

Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли Чорноморець отримує трансферний бан від світового футбольного органу. У грудні минулого року одеський клуб вже стикався з подібними санкціями, а також у жовтні цього року.

Додамо, що в останньому своєму матчі "моряки" мінімально поступились Кудрівці у межах 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Наразі одеський колектив перебуває на 11-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату. Підопічні Романа Григорчука мають в активі 9 балів.