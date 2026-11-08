Бракувало якості в завершальній фазі: Шищенко – про нічию з Колосом

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко вважає, що його команда не змогла реалізувати свої шанси у матчі з Колосом (1:1) у 12 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Вважаю, що сьогодні ми провели справді хороший матч – динамічний і дисциплінований як в обороні, так і в атаці. Ми переважали суперника у деяких компонентах і створили більше моментів. Були дуже непогані підходи до воріт суперника, але, як завжди, нам трохи бракувало якості в завершальній фазі. Попри це, я задоволений грою та діями футболістів.

Перед матчем ми ще раз проаналізували Колос і нагадали хлопцям, як може діяти ця команда. Це було важливо, адже потрібно було добре розуміти особливості гри суперника. У підсумку футболісти виконали на полі все, на чому ми акцентували увагу під час розбору.

У другому таймі ми швидко зрівняли рахунок і мали хороші моменти, щоб вийти вперед. Ви бачили, що ми підсилили атаку, адже прагнули перемогти і грали виключно на перемогу", – сказав наставник.