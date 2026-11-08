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Бракувало якості в завершальній фазі: Шищенко – про нічию з Колосом

Олександр Булава — 8 листопада 2026, 18:42
Бракувало якості в завершальній фазі: Шищенко – про нічию з Колосом
Сергій Шищенко
Фото: ФК Буковина

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко вважає, що його команда не змогла реалізувати свої шанси у матчі з Колосом (1:1) у 12 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Вважаю, що сьогодні ми провели справді хороший матч – динамічний і дисциплінований як в обороні, так і в атаці. Ми переважали суперника у деяких компонентах і створили більше моментів. Були дуже непогані підходи до воріт суперника, але, як завжди, нам трохи бракувало якості в завершальній фазі. Попри це, я задоволений грою та діями футболістів.

Перед матчем ми ще раз проаналізували Колос і нагадали хлопцям, як може діяти ця команда. Це було важливо, адже потрібно було добре розуміти особливості гри суперника. У підсумку футболісти виконали на полі все, на чому ми акцентували увагу під час розбору.

У другому таймі ми швидко зрівняли рахунок і мали хороші моменти, щоб вийти вперед. Ви бачили, що ми підсилили атаку, адже прагнули перемогти і грали виключно на перемогу", – сказав наставник.

Тренер вважає, що його команда якісно грала у перехідних фазах та мала шанси, щоб здобути перемогу.

"Ми були готові до того, як футболісти Колоса діятимуть в атаці. Одним із наших завдань було впоратися з тиском, який суперник чинитиме на захисників. Колос у кожному матчі атакує великими силами, але водночас має певні проблеми у перехідних фазах від атаки до оборони. Ми це врахували, використовували простір, який залишав суперник, і досить якісно діяли в перехідних фазах. Якби в цих моментах ми зіграли ще якісніше, то, вважаю, могли б здобути перемогу", – підсумував Шищенко.

За підсумками цього поєдинку Буковина піднялася з 12-ї до 10-ї позиції у турнірній таблиці.

Напередодні дирекція УПЛ повідомила дату догравання матчу 11 туру чемпіонату України між Лівим берегом та Буковиною.

Сергій Шищенко Буковинка

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