Бракувало якості в завершальній фазі: Шищенко – про нічию з Колосом
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко вважає, що його команда не змогла реалізувати свої шанси у матчі з Колосом (1:1) у 12 турі чемпіонату України.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Вважаю, що сьогодні ми провели справді хороший матч – динамічний і дисциплінований як в обороні, так і в атаці. Ми переважали суперника у деяких компонентах і створили більше моментів. Були дуже непогані підходи до воріт суперника, але, як завжди, нам трохи бракувало якості в завершальній фазі. Попри це, я задоволений грою та діями футболістів.
Перед матчем ми ще раз проаналізували Колос і нагадали хлопцям, як може діяти ця команда. Це було важливо, адже потрібно було добре розуміти особливості гри суперника. У підсумку футболісти виконали на полі все, на чому ми акцентували увагу під час розбору.
У другому таймі ми швидко зрівняли рахунок і мали хороші моменти, щоб вийти вперед. Ви бачили, що ми підсилили атаку, адже прагнули перемогти і грали виключно на перемогу", – сказав наставник.
Тренер вважає, що його команда якісно грала у перехідних фазах та мала шанси, щоб здобути перемогу.
"Ми були готові до того, як футболісти Колоса діятимуть в атаці. Одним із наших завдань було впоратися з тиском, який суперник чинитиме на захисників. Колос у кожному матчі атакує великими силами, але водночас має певні проблеми у перехідних фазах від атаки до оборони. Ми це врахували, використовували простір, який залишав суперник, і досить якісно діяли в перехідних фазах. Якби в цих моментах ми зіграли ще якісніше, то, вважаю, могли б здобути перемогу", – підсумував Шищенко.
За підсумками цього поєдинку Буковина піднялася з 12-ї до 10-ї позиції у турнірній таблиці.
Напередодні дирекція УПЛ повідомила дату догравання матчу 11 туру чемпіонату України між Лівим берегом та Буковиною.