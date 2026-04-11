Колишній партнер Забарного у захисті може перейти наступного сезону в елітний клуб АПЛ – інсайдер

Центральний захисник англійського Борнмута Маркос Сенесі на межі вибору свого наступного клубу.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Моррето.

Наразі агенти 28-річного гравця перебувають у контакті з представниками Челсі та Тоттенгема, а також Манчестер Юнайтед. Шанси інших команд на підписання футболіста наразі оцінюються як низькі.

У поточному сезоні Сенесі взяв участь у 33 матчах у складі "вишені", у яких відзначився 4 голами. З українським центральним захисник Іллею Забарним провів разом у центрі захисту 52 гри. Його контракт з Борнмутом рохрахований до червня 2026 року, а траснферна вартість оцінюється у 22 млн. євро (за даними Transfermarkt)

Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, "вишні" здобули виїзну перемогу над лондонським Арсеналом у грі 32 туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився на користь гостей завдяки вирішальному м'ячу Алекса Скотта на 74-й хвилині.