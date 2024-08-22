Не маю сумнівів, що він хороший фахівець: тренер Бетіса — про арбітра, який обслуговував матч у Росії

Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні вважає арбітра Арду Кардешлера хорошим фахівцем, попри те, що він обслуговував матч у Росії.

Його слова передає пресслужба Кривбаса.

"Так, я читав про цього арбітра. Але це рішення УЄФА. Так, розумію сумніви щодо нього. Адже, звісно, неприємно через політичні причини, через те, що відбувається в Україні. Але я не маю сумнівів, що він — хороший арбітр, адже його назначили УЄФА. Розумію, що на його адресу будуть звучати не найкращі слова, якщо він десь зробить помилку. Тому що це також станеться через політичні причини", — вважає наставник.

Зазначимо, що Бетіс зустрінеться із криворізьким Кривбасом у Лізі конференцій вже сьогодні, 22 серпня на міському стадіоні у Кошиці, Словаччина. Початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Також сайт Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, раніше Кривбас попросив УЄФА замінити головного арбітра домашнього матчу проти Бетіса через те, що він обслуговував товариський поєдинок збірної Росії.