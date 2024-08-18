Віримо, що здоровий глузд переможе: Кривбас попросив УЄФА замінити арбітра, який зганьбися роботою на матчі збірної Росії

Кривбас попросив УЄФА замінити головного арбітра домашнього матчу проти Бетіса через те, що він обслуговував товариський поєдинок збірної Росії.

Про це криворізький клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

"Нам стало відомо, що цей арбітр 21.03.2024 обслуговував товариський матч між росією та Сербією, який проходив у москві, росія. Через це вважаємо неприпустимим залучення Арди Кардешлера до обслуговування матчу за участю української футбольного клубу.

Як відомо, вже третій рік в Україні триває війна у зв’язку із широкомасштабною військовою агресією російської федерації. Незважаючи на війну, Україна проводить футбольні змагання на всіх рівнях. Цією можливістю ми завдячуємо українським військовим, які мужньо боронять нашу країну весь час, захищаючи від російських окупантів.

В сезоні 2023\2024 ФК "Кривбас" отримав право представляти Україну на міжнародній арені. Проте суддівство нашого міжнародного матчу арбітром, який судив матч за участі росіян, ще й безпосередньо у росії, дискредитує весь наш Клуб перед всіма вболівальниками "Кривбасу", серед який є багато військових, які наразі захищають нашу країну від нападів росії, а також перед всією Україною, яка потерпає від військової агресії росіян.

ФК "Кривбас" також проінформував Українську Асоціацію Футболу та Комітет арбітрів УАФ щодо ситуації, яка склалася. Віримо, що здоровий глузд переможе", — йдеться у заяві Кривбасу.