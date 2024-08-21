Кривбас — Бетіс: онлайн-трансляція
Криворізький Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Поєдинок відбудеться у четвер, 22 серпня, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому Кошице. Початок — о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
Нагадаємо, що криворіжці поступилися в обох матчах відбіркового етапу Ліги Європи та вилетіли до Ліги конференцій. "Червоно-біло-чорні" програли чеській Вікторії в обох дуелях (1:2, 0:1).
Напередодні підопічні Юрія Вернидуба здобули перемогу над Вересом у чемпіонаті України (2:0).