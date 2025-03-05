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Тренер Бенфіки: Нас не цікавить, чи є Барселона фаворитом

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 10:13
Тренер Бенфіки: Нас не цікавить, чи є Барселона фаворитом
Бруну Лаже
Фото УЄФА

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував майбутній матч команди проти Барселони в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та зазначив, що не дивитись на статус суперника.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Нас не цікавить, чи є Барселона фаворитом, чи ні. Я абсолютно зосереджений на том, щоб досягти успіху в конкретному матчі. Ми граємо у Лізі чемпіонів, пробились до півфіналу Кубку Португалії та контролюємо ситуацію в Прімейрі. Наша мета – більше трофеїв цього сезону.

Підготовка? Така сама, як і завжди, але стратегія матчу може дещо відрізнятись від інших. Нам потрібно вірити у наш прогрес", – розповів Лаже.

Матч між "орлами" та Барселоною відбудеться сьогодні, 5 березня, на стадіоні "Ештадіу да Луж" в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше фахівець прокоментував тимчасову відсутність Трубіна в останніх матчах команди.

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