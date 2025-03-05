Тренер Бенфіки: Нас не цікавить, чи є Барселона фаворитом
Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував майбутній матч команди проти Барселони в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та зазначив, що не дивитись на статус суперника.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Нас не цікавить, чи є Барселона фаворитом, чи ні. Я абсолютно зосереджений на том, щоб досягти успіху в конкретному матчі. Ми граємо у Лізі чемпіонів, пробились до півфіналу Кубку Португалії та контролюємо ситуацію в Прімейрі. Наша мета – більше трофеїв цього сезону.
Підготовка? Така сама, як і завжди, але стратегія матчу може дещо відрізнятись від інших. Нам потрібно вірити у наш прогрес", – розповів Лаже.
Матч між "орлами" та Барселоною відбудеться сьогодні, 5 березня, на стадіоні "Ештадіу да Луж" в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше фахівець прокоментував тимчасову відсутність Трубіна в останніх матчах команди.