Тренер Бенфіки: Нас не цікавить, чи є Барселона фаворитом

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував майбутній матч команди проти Барселони в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та зазначив, що не дивитись на статус суперника.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Нас не цікавить, чи є Барселона фаворитом, чи ні. Я абсолютно зосереджений на том, щоб досягти успіху в конкретному матчі. Ми граємо у Лізі чемпіонів, пробились до півфіналу Кубку Португалії та контролюємо ситуацію в Прімейрі. Наша мета – більше трофеїв цього сезону.

Підготовка? Така сама, як і завжди, але стратегія матчу може дещо відрізнятись від інших. Нам потрібно вірити у наш прогрес", – розповів Лаже.