Бенфіка з Судаковим здобула вольову перемогу над Санта-Кларою у 9 турі Ліги Португалії

Лісабонська Бенфіка 26 жовтня оформила виїзну перемогу над Санта-Кларою у 9-му турі чемпіонату Португалії з футболу сезону-2026/27.

Протистояння закінчилося з рахунком 1:2 на користь "орлів".

Український голкіпер Анатолій Трубін провів весь поєдинок на лаві запасних, тоді як Георгій Судаков вийшов у старті, відігравши 46 хвилин.

24-річний атакувальний півзахисник покинув поле без результативних дій та за рахунку 1:0 на користь суперника.

Цей поєдинок став для Судакова 17-м у поточному сезоні, у яких він наразі відзначився одним м'ячем і асистом.

У другій половині зустрічі голи Павлідіса та Престіанні допомогли Бенфіці здобути три очки.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

9 тур, 26 жовтня

Санта-Клара – Бенфіка 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Фернандо (п), 1:1 – 62 Павлідіс, 1:2 – 68 Престіанні

Завдяки цій перемозі "орли" набрали вже 22 бали та посідають друге місце у турнірній таблиці першості, поступаючись лише лідеру сезону Порту (27 очок). Тоді як у Санта-Клари 18 пунктів та 4-та позиція.

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Раніше повідомлялося, що лісабонці вже готують новий контракт для конкурента Трубіна.