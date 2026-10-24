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Тренер Бенфіки припустив можливу зміну позиції Судакова через травму Баррейро

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 13:34
Тренер Бенфіки припустив можливу зміну позиції Судакова через травму Баррейро
Георгій Судаков
Getty Images

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва припустив, що український хавбек Георгій Судаков може змінити позицію на полі через брак гравців. 

Слова фахівця передає Sapo.

На думку наставника "орлів", Судаков здатен зіграти на декільких позиціях, з огляду на травму Леандро Баррейро.

"За свою кар'єру він частіше грав на позиції "десятки", а не "вісімки", але зараз ми хочемо закріпити Судакова як атакувального півзахисника.
З огляду на травму Баррейро, який вибув на тиждень-два, можливо, настав час для експериментів. Подивимось, у нас є ще Фрейташ, але Судаков більше готовий", – розповів Сілва.

Цього сезону ексфутболіст Шахтаря зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

У наступному поєдинку Бенфіка гратиме проти Санта-Клари у межах чемпіонату Португалії. Зустріч відбудеться 26 жовтня о 20:45 за київським часом.

Раніше Марку Сілва розповів, чому у єврокубках вирішив довірити місце в основі Анатолію Трубіну.

Бенфіка Георгій Судаков Марко Сілва

Георгій Судаков

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